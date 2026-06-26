Руководитель колбасного завода из Мытищ победила в конкурсе «Женщины в АПК

Татьяна Еремкина, которая уже 25 лет руководит крупным колбасным заводом, стала победительницей в номинации «Есть женщины в русских селеньях» на конкурсе «Женщины в АПК». Этот конкурс проводится министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и направлен на выявление социально значимых инициатив.

Сегодня Татьяна Еремкина — основатель и учредитель крестьянско-фермерского хозяйства «Еремино поле» в подмосковных Мытищах. Компания работает с крупными ритейлерами, такими как «Азбука вкуса», «Ашан», «Перекресток», «Самокат», и выпускает 25 видов продукции ежедневно. Предприятие обеспечивает работой 50 человек.

Татьяна уверена в качестве своей продукции, ведь ее четверо внуков едят колбасу с завода с годовалого возраста. Она рассказала, как все начиналось: как она всегда любила колбасу, как папа убедил ее продолжить мясное производство в постперестроечные времена, а губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2019 году выделил 1 гектар земли.

Впервые Татьяну с производством мясной продукции познакомил ее отец, который работал на «Черкизовском мясоперерабатывающем заводе». Татьяна проработала с ним около года, затем ушла на другую работу и параллельно получала высшее образование, закончив юрфак нынешнего Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина.

В сложные перестроечные времена Татьяна планировала открыть салон красоты в Москве, но отец убедил ее заняться небольшим колбасным цехом в селе Петровское Щелковского района Московской области. Сейчас Татьяна имеет завод, промышленные холодильные камеры и магазин при заводе. С ней работают двое ее детей, племянница и родные старшие сестры.

Эта семья служит редким примером, когда родные работают вместе и дела у них идут в гору. Татьяна считает большим счастьем, что папа привел ее в этот бизнес, а внуки продолжат его.