Руководитель фракции КПРФ Наумов встретился с волонтерами в Домодедове

Заместитель председателя Мособлдумы и руководитель фракции КПРФ Александр Наумов встретился с волонтерами Натальей Ганенко и Екатериной Стативко из Домодедова в стенах регионального парламента. Наумов вручил им награды областного парламента за настойчивую работу по сбору и доставке гуманитарных грузов бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Женщины работают в образовательных учреждениях и выделяют часть своего скромного дохода на поддержку военных, собирая и отправляя гуманитарные грузы на передовую. К ним присоединились и другие неравнодушные жители округа, которые активно участвуют в сборе средств для покупки необходимых вещей для солдат.

За последние два года Наталья Ганенко и Екатерина Стативко собрали 25 машин гуманитарного груза и доставили его в воинские части. Всего несколько дней назад, осуществляя очередную поставку, они оказались под обстрелом кассетными боеприпасами и подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов противника. Несмотря на опасные условия, им удалось вернуться домой без травм. Кроме того, женщины продолжают поддерживать бойцов и их семьи в Домодедове.

Наумов отметил важность волонтерской помощи для поднятия морального духа солдат, добавив, что депутаты-коммунисты собирают и отправляют гуманитарные конвои в Донбасс с 2014 года. Он подчеркнул, что за это время отправили 128 конвоев, и в ближайшее время планируется очередная отправка на новые территории, а также в приграничные Курскую и Белгородскую области.

Наумов подчеркнул, что поддержка солдат служит примером мужества и самоотверженности, добавив, что каждый из граждан России должен стремиться к общей победе и помогать воинам и их семьям.

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