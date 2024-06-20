Руководитель фракции КПРФ Наумов поучаствовал в сборе помощи для Донбасса

Заместитель председателя Московской областной Думы и руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в отправке 126-го гуманитарного конвоя от партии на Донбасс. В рамках гуманитарной помощи были переданы продукты питания, медикаменты, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Все участники конвоя от чистого сердца помогают бойцам, которые сражаются в зоне специальной военной операции с первых дней. 20 июня отправятся еще несколько конвоев из других регионов.

Александр Наумов подчеркнул, что предыдущие гуманитарные конвои КПРФ помогли жителям Донбасса выдержать блокаду, наложенную на них украинскими властями. Настоящий конвой приурочен к юбилею Геннадия Зюганова, который активно участвует в подготовке гуманитарных поставок.

Все участники конвоя вкладывают душу в подготовку и доставку помощи на передовую. Отправляемые машины и товары играют важную роль в обеспечении необходимых ресурсов. Дмитровские комсомольцы, например, направляют транспорт с гуманитарной помощью. Организацию возглавляет первый секретарь Московского комитета ЛКСМ РФ Александр Корнев, который сам является ветераном боевых действий на Донбассе.

Александр Наумов выразил уверенность в том, что помощь приблизит окончательную победу, которая безусловно будет на стороне России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».