Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках посетил благотворительный фонд

Председатель Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках Денис Сиваконь встретился с руководителем местного отделения благотворительного фонда «Золотые руки ангела». Основное внимание уделили поддержке участников СВО и их семей.

Волонтеры фонда «Золотые руки ангела» рассказали, что занимаются плетением маскировочных сетей, изготовлением носилок из строп, пятиточечников, дождевиков и других важных предметов, необходимых на фронте.

Руководитель Ассоциации СВО Денис Сиваконь акцентировал внимание на поддержке участников СВО и их семей, предоставлением медицинской, юридической и социальной помощи.

«Уверен, что взаимодействие этих двух организаций будет плодотворным», — сказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.