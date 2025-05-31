Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Химках поучаствовал в областном совещании

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО из Химок Александр Александров принял участие в областном семинаре-совещании с координаторами фонда «Защитники Отечества». На встрече обсудили взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти.

Встреча прошла в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Во время мероприятия выступили вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, депутат Государственной Думы Сергей Колунов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Участники обсудили выполнение задач, поставленных Владимиров Путиным и Андреем Воробьевым, по всесторонней поддержке военнослужащих, ветеранов СВО и членов их семей.

«Состоявшаяся встреча является дополнительным важным шагом в поддержке участников специальной военной операции и их семей. Наша задача — общими усилиями выработать единый механизм к решению сегодняшних вопросов и создать прочное, эффективное взаимодействие, объединиться в одну сильную команду», — рассказал руководить отделения Ассоциации ветеранов СВО по городскому округу Химки Александр Александров.