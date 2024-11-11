Руководитель ансамбля в Дмитрове стал лауреатом областного конкурса

Михаила Белкова из Дмитрова высоко оценили на областном фестивале-конкурсе исполнителей народной песни и музыки на ручных гармониках. Он стал лауреатом третьей степени.

Конкурс прошел в Котельниках. На него традиционно приехали десятки музыкантов из разных регионов России. Поддерживают мероприятие министерство культуры и туризма Московской области и кафедра народно-певческого искусства Московского государственного института культуры.

Житель Дмитрова проявил талант в номинации «Виртуоз». Жюри высоко оценило его выступление.

«Ансамбль „Фолк-Band“ и его руководитель Михаил Белков вновь подтвердили свой высокий уровень мастерства и преданность народной музыке. Их выступление на фестивале стало настоящим праздником для всех любителей народного искусства», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».