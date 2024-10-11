РУДН рассмотрит особые условия для подмосковных абитуриентов на факультете ИИ

Факультет искусственного интеллекта открыли в РУДН. Туда поступили сильнейшие абитуриенты со всей страны. Многие из них — из Московской области. По словам первого проректора вуза Юлии Эбзеевой, для региона могут подготовить особые условия поступления.

Новый факультет открыли в партнерстве со «Сбером», «Альфой» и VK. Там будут готовить специалистов по разработке и внедрению цифровых интеллектуальных систем. Эксперты ведущих российских компаний будут проводить теоретические и практических занятия. Среди них — председатель ассоциации «Электронные деньги» и один из основателей системы PayCash Виктор Достов, управляющий директор — начальник центра индустриальных внедрений «Сбера» Андрей Шаанов и другие.

«В этом году мы впервые набрали студентов на Факультет искусственного интеллекта, получили 1255 заявлений. Минимальный проходной балл на бюджет составил 283 балла по трем экзаменам ЕГЭ. Уверен, что выпускники нашего факультета смогут внести достойный вклад в укрепление позиций России на мировом рынке технологий», — поделился ректор РУДН Олег Ястребов.

Программу реализуют по двум направлениям. Это «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Прикладная информатика». В их основу войдут технологии и IT.

По словам проректора вуза Юлии Эбзеевой, университет подготовит специалистов, которые смогут не только эффективно внедрять искусственный интеллект в работу, но и научат жителей не бояться использовать высокие технологии.

Кроме того, РУДН продолжит сотрудничество с образовательными учреждениями Подмосковья. Для региона рассмотрят особые условия для поступления.

«Московская область — один из ведущих для нашего университета регионов, поэтому мы работаем и точечно со школами, открываем профильные классы, работаем с одаренными детьми, которые поступают к нам. Естественно, для Московской области мы готовы рассмотреть особые условия для поступления наших абитуриентов», — добавила Эбзеева.

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