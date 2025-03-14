Ручные пылесосы для уборки улиц протестируют в Истре

С марта и до конца апреля дворники будут убирать улицы в муниципальном округе Истра с помощью ручных пылесосов. Если пилотный проект успешно пройдет проверку, то такая техника появится по всему Подмосковью.

Первично тестирование уличных пылесосов уже провели.

«В одном дворе два дворника подметали и убирали мусор. В другом аналогичном дворе работал один дворник с ручным пылесосом. Программа показала, что один дворник с ручным пылесосом убирает в два раза больше и в два раза быстрее», — рассказал заместитель главы муниципального округа Истра Михаил Дейкин.

Такие пылесосы не оставляют за собой пыль и грязь по сравнению с метлой. При этом техника проста в использовании: работает на бензине, едет и убирает сама. Сотруднику нужно лишь направлять ее. За пять часов можно очистить три двора.

«Пылесос хорошо пылесосит на прямых, на плиточных покрытиях, где метелкой в принципе невозможно убрать. С ним удобнее», — рассказал сотрудник Муниципального бюджетного учреждения «Додхибимр» Виктор Тростянский.

Такой эксперимент параллельно проведут еще в четырех муниципалитетах Московской области: в Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде и Королеве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, что применит новые подходы для поддержания чистоты во дворах в Московской области.