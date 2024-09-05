Ручную уборку провели в 16 тысячах общественных пространств Подмосковья летом

Коммунальные службы Подмосковья очистили при помощи ручной уборки свыше 16 тысяч мест от мусора за лето. Это внутриквартальные проезды, дворы и общественные пространства.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, всего за лето в регионе убрали 366 проездов, 13,1 тысячи дворов и 2,5 тысячи общественные территорий.

«Летняя уборка предполагает очистку дворов от веток, уход за газонами, а также приведение в соответствие контейнерных площадок», — поясняли в ведомстве.

Больше всего работ провели в Сергиевом Посаде, там привели в порядок 872 места. Еще 834 преобразились в Балашихе и 615 — в Химках.

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