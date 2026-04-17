Рубки ухода за молодым лесом проведут в лесничестве Истры в 2026 году

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра

В Рождественском лесничестве Истры за девять лет лес вырос до 2 метров в высоту. Более 58 тысяч саженцев посадили в 2017 году в рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы», площадь посадки составила почти 15 гектаров.

Сегодня это место уже не узнать. Молодые сосенки превратились в окрепший подростковый лес. Чтобы помочь ему набрать силу, в этом году на данном участке запланированы рубки ухода за молодняками. Такие мероприятия способствуют формированию здорового и устойчивого лесного массива: они позволяют убрать слабые и мешающие росту деревья, обеспечивая лучшие условия для самых крепких экземпляров.

За период с 2013 года на территории земель лесного фонда Истры экологические акции по восстановлению леса прошли на 57 участках. Общая площадь составила 153,58 гектара. Усилиями тысяч неравнодушных граждан высажено 574 380 деревьев.

