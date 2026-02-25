Зимний уход за лесом провели на 40 гектарах в Подмосковье

Пока в лесах нет пожароопасного периода, специалисты активно проводят рубки ухода в молодняках. Работы выполняются с опережением календарного графика.

На 1 марта 2026 года было запланировано провести мероприятия на площади 25 гектаров. Однако на данный момент уже обработано почти 40 гектаров, что значительно превышает установленные показатели первого квартала.

Осенью 2025 года парк предприятия пополнился двумя катками-осветлителями КОК-2. До 1 марта 2026 года ожидается поставка еще двух единиц техники. Благодаря обновлению оборудования производительность существенно увеличивается, и годовые задачи выполняются в более сжатые сроки.

Каток КОК способен обрабатывать до 2–3 гектаров за смену. Это в несколько раз быстрее по сравнению с применением бензопил и кусторезов.

При использовании трактора с катком-осветлителем повреждение почвы минимально. Корневая система хвойных пород находится в промерзшем грунте и не травмируется. Такой способ обработки защищает корневую систему ели и сосны от вымерзания и способствует сохранению влаги в весенний период.

Отсутствие листвы на березе и осине позволяет трактористу четко видеть рабочий «коридор», снижая риск повреждения целевых хвойных пород.