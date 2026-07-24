«РТК-ЭЛЕКТРО» поставила электрооборудование для нового комплекса в Казани

Компания «РТК-ЭЛЕКТРО», входящая в Группу «НЭК», осуществила поставку электрооборудования для сборочно-испытательного комплекса АО «Казанькомпрессормаш». Этот объект станет основной производственной площадкой для локализации выпуска высокотехнологичного компрессорного оборудования в России.

В рамках проекта «РТК-ЭЛЕКТРО» поставила пофазноизолированные токопроводы с литой экструдированной изоляцией (ТПЛЭ) номинальным током 3 150 А. Общая протяженность поставленного оборудования составила 915 метров.

Токопроводы обеспечивают надежное и бесперебойное электроснабжение сборочно-испытательного комплекса, где будут выполняться сборка и испытания компрессорного оборудования. Решения соответствуют современным стандартам промышленной безопасности и рассчитаны на эксплуатацию на объектах с повышенными требованиями к надежности электроснабжения.

Создание нового комплекса позволит локализовать производство высокотехнологичного компрессорного оборудования в России. Проект имеет стратегическое значение для развития отечественного машиностроения и укрепления технологической независимости в сфере оборудования для крупнотоннажных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ).