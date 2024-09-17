Розыгрыш вознаграждения за онлайн-передачу показаний счетчиков начался в Подмосковье

Прием показаний приборов учета электроэнергии, воды и тепла стартовал в Подмосковье. Каждый, кто передаст показания счетчиков через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», сможет выиграть тысячу рублей в рамках сентябрьской акции.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, показания счетчиков электроэнергии нужно передать до 25 сентября. А сроки завершения приема показаний приборов учета воды и тепла опубликованы на сайте «МосОблЕИРЦ» в разделе «Счетчики».

Передать показания можно также в офисе Единого расчетного центра или по телефону 8 (499) 444-01-00.

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