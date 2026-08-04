Розыгрыш подарков для будущих мам провели в перинатальном центре в Щелкове

В рамках Всемирной недели грудного вскармливания в Щелковском перинатальном центре прошло тематическое мероприятие для будущих и новоиспеченных родителей. Участников традиционной «Школы мам» ждали образовательная программа и розыгрыш полезных подарков для грудного вскармливания.

Главным призом стала индивидуальная часовая консультация специалиста по грудному вскармливанию, которую выиграла будущая мама двойни. Также среди участниц разыграли молокоотсос и набор, включающий пакеты для стерилизации и одноразовые вкладыши для груди.

«В Щелковском перинатальном центре мы делаем все, чтобы путь материнства для каждой семьи был счастливым, а кормление грудью приносило только радость», — подчеркнула заместитель главного врача по педиатрической помощи Людмила Малютина

В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что информацию о родовспоможении в регионе можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Кроме того, для будущих родителей работает единый кол-центр по номеру 8 (800) 550-30-03, который ежедневно принимает звонки с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.