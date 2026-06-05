Розы высадили на территории Красногорского роддома в День защиты детей

В День защиты детей на территории Красногорского роддома высадили розы — розовые, красные, желтые, такие же разные, как и все дети. Добрую традицию поддержали медики, местные власти и семьи.

Начальник управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Татьяна Квасникова отметила: «Дети — цветы жизни! А мы сегодня будем сажать лучшие цветы в мире! Здесь будет огромный цветник в самое ближайшее время». Она также напомнила, что роддом стоит на пороге нового этапа развития: «Это будет необыкновенный центр, потому что и оборудование будет новое, и очень скоро будут шикарные бассейны. Все это потому, что работают замечательные доктора, которые едут к нам отовсюду».

Красногорский роддом — одно из флагманских медицинских учреждений Московской области. Ежегодно здесь рождаются свыше трех тысяч детей. С начала 2026 года на свет появились уже более тысячи младенцев. Заместитель председателя Совета депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Богдан Андриянов поздравил всех с праздником: «Наши дети — это продолжение Красногорска и нашей великой страны, России. Пусть детишки радуют своими успехами, растут здоровыми — все только впереди».

Жительница Красногорска Наталья поделилась впечатлениями: «Я считаю, что это замечательная и превосходная идея — на память оставить такой цветочек, посадить его. Он будет расти долго-долго. В будущем наши дети, думаю, тоже придут. Им будет интересно, что их мама и папа разделили с ними такую минутку радости. Это на всю жизнь память». Со временем розы окрепнут, расцветут и начнут радовать мам. Добрую традицию планируют продолжать и дальше.