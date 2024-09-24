Выставка графики и живописи разных поколений открылась в Подольске

Открытие экспозиции «Диалоги поколений. На перекрестках творчества» состоялось в выставочном зале Подольска. Мать Анна Морозова и дочь Наталия Федорищева представили зрителям более сотни своих работ.

На выставке можно увидеть живопись и графику самых разных жанров, выполненные в разнообразной технике. Анна Морозова пишет балерин и натюрморты в классическом стиле, пейзажи Подольска и Китая. Наталия Федорищева активно занимается новой графической техникой digital art. В ее экспозиции представлены портреты девушек-эльфов, сказочные сюжеты и другие необычные вещи.

Мать и дочь живут и работают в Подольске. Обе они преподают в Климовской детской художественной школе.

В день открытия выставки Анне Морозовой вручили удостоверение члена «Союза художников Подмосковья».

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