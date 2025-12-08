Роженицы в Подмосковье получили свыше 4 тысяч подарочных наборов с начала года

При рождении ребенка в Подмосковье новоиспеченным матери и отцу полагается выплата в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор. Комплект состоит из более чем 50 предметов.

В наборе — самое необходимое для первых дней жизни младенца.

«Выбрав его, родители могут посвятить время подготовке к родам, а не покупке вещей для ребенка. С начала года в Подмосковье выдали уже почти 4,1 тысячи подарочных наборов „Я родился в Подмосковье!“», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Право на получение комплекта имеют россияне, чей ребенок появился на свет в Подмосковье и был зарегистрирован в областном ЗАГСе.

При рождении двух и более детей презент вручают для каждого. Желающие могут взамен получить выплату в размере 20 тысяч рублей, причем заявление можно оформить прямо в родильном доме, как и первые документы на новорожденного.

Дополнительные сведения о системе родовспоможения доступны на сайте «Стань мамой в Подмосковье».

В регионе также работает единый кол-центр системы родовспоможения по номеру 8 (800) 550-30-03. Бесплатные звонки принимают ежедневно с 8:00 до 20:00.