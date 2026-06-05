Роженицы в Подмосковье получили почти 27 тысяч подарочных наборов с 2019 года

При рождении ребенка в Подмосковье родители могут получить соцподдержку. Желающие имеют возможность выбрать подарочный набор или денежную выплату.

Сумма составляет 20 тысяч рублей.

«Подарочный набор позволяет родителям сэкономить время и не тратиться на покупку самых необходимых вещей в первые дни после родов. В него входят более 50 предметов для мамы и ребенка, включая одежду, средства гигиены, постельные принадлежности и другие полезные вещи. С момента запуска программы в 2019 году в Подмосковье выдали уже более 26,7 тысячи таких наборов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» могут россияне, ребенок которых появился на свет в медицинской организации Московской области и был зарегистрирован в областном загсе.

В случае рождения двойни или тройни подарок выдают на каждого младенца.

Подробнее о системе родовспоможения можно узнать на сайте «Стань мамой в Подмосковье» или в кол-центре по номеру телефона +7 (800) 550-30-03.