Роженицы в Подмосковье получили более 4 тысяч подарочных наборов с начала года

Семьи Московской области при рождении ребенка имеют право на особую меру поддержки от региона. О выборе между единовременной выплатой и подарочным набором рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Молодые родители могут принять решение в пользу денежной суммы в размере 20 тысяч рублей или получить комплект «Я родился в Подмосковье!», который включает в себя более пятидесяти различных предметов для ухода за младенцем.

«Благодаря такому набору, будущие родители могут уделить больше времени себе и подготовке к родам. С начала года в Подмосковье выдали уже более четыре тысячи подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» - сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Право на получение подарка имеют граждане России, чей ребенок появился на свет в медицинском учреждении Подмосковья и был зарегистрирован в местном отделе ЗАГС. Если в семье рождается двойня или тройня, то комплекты положены на каждого новорожденного.

Альтернативой остается денежная выплата. Важно, что оформить заявление на ее получение можно прямо в роддоме.

Всю подробную информацию о программах поддержки семей с детьми можно найти на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Кроме того, для удобства жительниц в регионе работает кол-центр системы родовспоможения по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.