Рождественское шествие по улицам Химок пройдет 7 января

Глава округа Дмитрий Волошин провел прием с химкинским благочинием. Главной темой для обсуждения стали предстоящие рождественские и крещенские праздники.

Участие в приеме принял благочинный, иерей Павел Тарасов. Он поделился с главой округа планами проведения празднеств.

«На Рождество организуем масштабное шествие — от Богоявленского храма по центральным улицам города. Начало в 18 часов. Приглашаю всех!» — рассказал Дмитрий Волошин.

Подготовка к Крещению в Химках уже идет полным ходом. Гостей ждут теплые раздевалки, горячий чай и закуски. Дмитрий Волошин отметил, что местные храмы — историческое и культурное наследие округа, поэтому важно поддерживать подобные инициативы.

Также на встрече глава Химок и благочинный обсудили духовное воспитание молодежи. Регулярно в школах округа проводят тематические занятия.