Рождественское представление прошло в центре культуры в Ногинске

Ногинский центр культуры и творчества «Глухово» принял театрализованное представление, посвященное празднику Рождества, — «Рождественская история». Студенты Костромского областного колледжа продемонстрировали свои таланты, представив зрителям интерпретацию рождественской тематики.
Режиссерами-постановщиками выступили студенты второго курса Костромского областного колледжа культуры по специальности «Социально-культурная деятельность» Арминэ Лапина и Михаил Бабченко. В рамках мероприятия также выступили творческие группы, среди которых хореографический коллектив «Данс-версия» под руководством Ларисы Кузнецовой и вокальный коллектив «Акварель», которым управляет Надежда Рычкова.
Зрителей приветствовали писательница, член Союза писателей России, и президент благотворительного фонда «Родина начинается с тебя» Людмила Урайчик, директор центра культуры «Глухово» Галина Ковтун и художественный руководитель Ирина Климова.
Взаимодействие образовательных учреждений с культурными центрами помогает развивать профессиональные навыки студентов, способствует их культурному и духовному росту, а также поддерживает возрождение и развитие национальных традиций в России.
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