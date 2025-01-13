Рождественское представление прошло в центре культуры в Ногинске

Ногинский центр культуры и творчества «Глухово» принял театрализованное представление, посвященное празднику Рождества, — «Рождественская история». Студенты Костромского областного колледжа продемонстрировали свои таланты, представив зрителям интерпретацию рождественской тематики.

Режиссерами-постановщиками выступили студенты второго курса Костромского областного колледжа культуры по специальности «Социально-культурная деятельность» Арминэ Лапина и Михаил Бабченко. В рамках мероприятия также выступили творческие группы, среди которых хореографический коллектив «Данс-версия» под руководством Ларисы Кузнецовой и вокальный коллектив «Акварель», которым управляет Надежда Рычкова.

Зрителей приветствовали писательница, член Союза писателей России, и президент благотворительного фонда «Родина начинается с тебя» Людмила Урайчик, директор центра культуры «Глухово» Галина Ковтун и художественный руководитель Ирина Климова.

Взаимодействие образовательных учреждений с культурными центрами помогает развивать профессиональные навыки студентов, способствует их культурному и духовному росту, а также поддерживает возрождение и развитие национальных традиций в России.