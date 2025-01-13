Рождественское представление прошло в Доме культуры «Цементник» в Воскресенске

Игровую программу и концерт к Рождеству провели в Воскресенске. Творческие номера представили воспитанники местных ансамблей.

На мероприятии побывали глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, благочинный первого Воскресенского церковного округа протоиерей Сергей Якимов и муниципальные депутаты.

На сцене показали музыкально-хореографическую историю «Девочка со спичками» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Перед зрителями выступили воспитанники ансамблей «Вдохновение», Nezabudki, «Непохожие» и театральной студии «Атмосфера». Также для детей провели развлекательную программу.

«Рождество — это праздник, символизирующий самые теплые семейные ценности, согревающий души и сердца, несущий людям свет и радость», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.