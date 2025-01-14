Рождественское мероприятие для детей прошло в библиотеке в Балашихе

Собравшиеся вспомнили недавно отмеченные праздники, узнали о самых необычных из них, а также о связи одного из праздников с Петром Первым. Кроме этого, гостям программы рассказали о значении слова «год», об особенностях времени празднования Святок, об обрядах и верованиях русского народа.

Участники мероприятия выступили в роли колядующих. Они также проявили фантазию и креативность, создавая рисунки на пескоструйном столике.

Отметим, что такие встречи не только погружают молодежь и детей в мир народной культуры, но и помогают сохранить и передать традиции предков подрастающему поколению. Подобные культурно-познавательные мероприятия о русских праздниках и обрядах будут планируют проводить в Балашихе и дальше.