Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Богородском округе

Двадцатый ежегодный рождественский турнир по настольному теннису прошел в спортивном комплексе «Акрихин» в Старой Купавне. В соревнованиях участвовали 35 спортсменов.

Воспитанники «Спортивной школы олимпийского резерва» Богородского городского округа приняли участие в традиционных рождественских соревнованиях в трех возрастных категориях: младшие — 2015 года рождения и моложе, средние — 2012–2014 годов рождения и старшие — 2008–2011 годов рождения.

На открытии спортсменов поздравил представитель совета депутатов Богородского округа Анатолий Лебедев. В младшей группе победителями стали Анна Кременец и Роман Пашкеев, в средней не было сильнее Алисы Тонаканян и Амирхона Рахимкулова, в старшей на верхнюю ступень пьедестала поднялись Алиса Белова и Искандар Рахимкулов.

Победители соревнований получили заслуженные награды, грамоты, кубки и медали.