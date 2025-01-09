Рождественский турнир по мини-футболу прошел в Богородском округе

Юные футболисты Богородского округа встретились на рождественском турнире. Матчи прошли на новом, подогреваемом футбольном поле.

Первый в новом году рождественский турнир по мини-футболу прошел в Ногинске на стадионе «Старт». Спортсмены оценили новое поле — теперь оно подогреваемое. Такое обновление появилось после капитального ремонта стадиона.

Соревновались футболисты 2012 года рождения и младше. Участие в турнире приняли восемь команд из Черноголовки, Лосино-Петровского, Купавны, Обухово и других округов.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Сергей Жулябин пожелал участникам соревнований успехов.

Турнир прошел в эмоциональной и зрелищной атмосфере, с напряженной борьбой между соперниками до самого последнего матча. Футболисты показали отличную игру, проявив свои навыки и командный дух.

По итогам матчей первое место заняла команда «ЖФК Спасатель». Вторыми стали футболисты из Черноголовки, третье место у команды из Лосино-Петровского.

Такие спортивные мероприятия приобщают ребят к здоровому образу жизни, помогают сплотиться, почувствовать азарт, учат работать в команде и мгновенно принимать решения.