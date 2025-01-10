Рождественский турнир по баскетболу прошел в Подольске

В Подольске прошел Рождественский турнир по баскетболу, который собрал более 70 юных спортсменов из Московской области и Ржева. В соревнованиях приняли участие баскетболисты 2009 года рождения и младше из Москвы, Сергиева Посада, Лыткарино, Серпухова и других городов.
Самый впечатляющий счет 81:8 был зафиксирован в матче между командами спортшколами «Лыткарино» и «Серпухов». В финале команда «Подольск-2» уступила соперникам из «Лыткарино», заняв почетное второе место. Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и рождественскими подарками на торжественной церемонии.
Ранее в спортивном зале школы олимпийского резерва «Космос» прошли игры первенства Московской области по баскетболу среди юношей до 13 лет. Команда «Космос» одержала уверенные победы над соперниками из Раменского (37:15) и Коломны (40:5), продемонстрировав высокий уровень подготовки.
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