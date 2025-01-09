Рождественский праздник прошел во Дворце культуры в Коломне

Рождество в Коломне отметили богослужением и концертной программой. Всех поздравил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Божественная литургия прошла в Тихвинском храме Успенского кафедрального собора. Ее возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. После он благословил воспитанников воскресных школ на славление Рожденного Христа.
Праздник продолжился в стенах Дворца культуры «Коломна». Митрополит Коломенский и Крутицкий Павел вручил детям угощения.
Творческие коллективы округа, а также ученики православной классической гимназии святителя Филарета Московского представили концертную программу «Рождество в Коломне». Со сцены прозвучали песнопения, колядки, духовные стихи, русская народная музыка и прошел модный показ в славянском стиле.
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