Рождественский праздник прошел во Дворце культуры в Коломне

Рождество в Коломне отметили богослужением и концертной программой. Всех поздравил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Божественная литургия прошла в Тихвинском храме Успенского кафедрального собора. Ее возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. После он благословил воспитанников воскресных школ на славление Рожденного Христа.

Праздник продолжился в стенах Дворца культуры «Коломна». Митрополит Коломенский и Крутицкий Павел вручил детям угощения.

Творческие коллективы округа, а также ученики православной классической гимназии святителя Филарета Московского представили концертную программу «Рождество в Коломне». Со сцены прозвучали песнопения, колядки, духовные стихи, русская народная музыка и прошел модный показ в славянском стиле.