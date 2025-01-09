Рождественский праздник прошел в Свердловском парке в Лосино-Петровском

Активисты местного отделения партии «Единая Россия» совместно с представителями «Молодой Гвардии» организовали рождественский праздник «Сказки водят хоровод» в Свердловском парке. Мероприятие состоялось в рамках проектов «Культура Малой Родины» и «Крепкая семья».

Семьи участников специальной военной военной операции и многодетные семьи посетили рождественский праздник. Ребята водили хоровод, танцевали под народную музыку, выполняли задания, перетягивали канат и пели песни.

«Мы создали пространство, где каждый мог ощутить себя частью большой и дружной семьи. Водя хоровод, мы не просто кружились в танце — мы связывали сердца, укрепляя связи между поколениями и традициями. Празднование Рождества в Свердловском парке стало не только символом радости и веселья, но и напоминанием о том, как важно сохранять и приумножать культуру нашей малой родины», — сказал куратор партийного проекта «Культура Малой Родины» Дьяконов Алексей.