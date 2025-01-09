Рождественский праздник прошел для пенсионеров в Лобне

В Лобне провели музыкальный вечер для старшего поколения «Рождественские встречи». Гостей порадовали развлекательной программой с викторинами, конкурсами и танцами.
Артисты исполнили песни прошлых лет. Гости приняли участие в рождественских колядках. Для них также организовали стол со сладостями и чаем.
«Мы провели этот вечер дружно, создавая незабываемые воспоминания и наполняя сердца радостью. Спасибо организатором, ждем новых мероприятий», — отметили участники вечера.
В Лобне поддерживают старшее поколение. На территории округа работает отделение губернаторского проекта «Активное долголетие», в котором регулярно проходят культурные, образовательные и спортивные мероприятия.
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