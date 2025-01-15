Рождественский праздник для детей прошел в библиотеке в Ногинске

Святочные дни после Рождества Христова продолжаются 12 дней до Богоявления. В Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина по этому случаю прошли колядки.

Для детей подготовили программу, посвященную Рождеству Христову. Малыши узнали об обрядах праздника, в том числе о колядках — древней традиции, когда люди наряжались в костюмы, ходили под домам и поздравляли друг друга.

Участники отгадывали загадки, участвовали в играх и водили хоровод, а в завершении посмотрели мультфильм-сказку и получили сладкие подарки.