Рождественский праздник для детей прошел в библиотеке в Ногинске

Святочные дни после Рождества Христова продолжаются 12 дней до Богоявления. В Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина по этому случаю прошли колядки.
Для детей подготовили программу, посвященную Рождеству Христову. Малыши узнали об обрядах праздника, в том числе о колядках — древней традиции, когда люди наряжались в костюмы, ходили под домам и поздравляли друг друга.
Участники отгадывали загадки, участвовали в играх и водили хоровод, а в завершении посмотрели мультфильм-сказку и получили сладкие подарки.
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