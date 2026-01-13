Рождественский концерт прошел в Воскресенске

10 января в Дворце культуры «Цементник» состоялся праздничный концерт «Под светом Рождественской звезды». На мероприятие были приглашены воспитанники воскресных школ, учащиеся лицея и дошкольники, а также духовенство Воскресенского благочиния.

С приветственным словом и поздравлениями с Рождеством Христовым к гостям обратился благочинный 1-го Воскресенского округа протоиерей Кирилл Седов. Концертную программу открыли яркие выступления танцевальных и вокальных коллективов ДК «Цементник». Особое впечатление на зрителей произвел глубокий и трогательный спектакль-размышление «Об остановившемся времени» в исполнении театральной студии «Атмосфера» под руководством А. В. Ищенко.

Артисты всех возрастов выступали с полной самоотдачей, наполняя зал теплой, по-настоящему праздничной энергетикой. Концерт стал не только ярким творческим событием, но и значимым моментом духовного и культурного единения для жителей Воскресенского округа.