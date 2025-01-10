Рождественский концерт прошел в селе Ашитково под Воскресенском

В Рождество Христово завершается пост и начинаются Святки. Они длятся до Крещения. По этому случаю воспитанники школы при храме Воскресения Христова совместно с хореографическим коллективом «Кнопики» и вокальной студией «Феникс» показали спектакль «Рождественские рассказы». Настоятель Воскресенского храма в селе Ашитково протоиерей Евгений Каштанов и директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова поздравили юных артистов со светлым праздником.

Мероприятие продолжилось в танцевальном зале у рождественской елки. Дети получили сладкие подарки, которые закупили на средства прихожан Воскресенского храма, депутата Сергея Кондратьева и сотрудников Культурно-досугового центра.