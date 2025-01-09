Рождественский концерт прошел на базе отдыха в Богородском округе

Праздничная программа была организована для гостей муниципалитета из России и Сирии. Отдыхающих на базе «Боровое» объединили русские традиции и творчество.

Концерт проходил на русском и английском языках. В нем участвовали художественный руководитель Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» Ирина Климова и вокальный коллектив «Поющие сердца», которым руководит Светлана Щербакова.

Зрители разных возрастов тепло принимали разнообразные музыкальные номера, которые позволили им забыть о новогодней суете и насладиться прекрасным вокалом. Все присутствовавшие на концерте отдохнули душой и получили массу позитивных эмоций.

Такие мероприятия помогают укреплять культурные связи между разными народами и странами. Они напоминают том, что, несмотря на все различия, у людей разных культур остается много общего.