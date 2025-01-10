Рождественский концерт двух хоров прошел в Дмитрове

Праздничное мероприятие под названием «Вместе встретим Рождество» состоялось в центральном дворце культуры «Созвездие». На сцене выступили хор «Союз православных женщин» и Большой детский хор имени Евгении Яворовской.

Концерт начался с тропаря «Рождество Христово», исполненного сводным хором. Протоиерей Афанасий Чорногуз поздравил всех присутствующих с Рождеством. Хор «Союз православных женщин» подарил случателям популярные рождественские произведения, в том числе «Дева Богородица», «Ночь тиха, ночь свята» Франца Грубера и «Колядка колокольчиков».

Большой детский хор имени Яворовской прекрасно исполнил колядку «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин», «Рождественскую песню» Виктора Плешака и другие номера. А в заключение концерта оба хора вместе спели «Творите добрые дела» и «Пожелание на Рождество».

Руководитель хора «Союз православных женщин» Светлана Тягачева рассказала, что концерт стал своеобразным отчетом духовного роста коллектива. «Хор объединил четыре года назад очень разных женщин, которые теперь — единое целое», — отметила она.

Исполнителей и зрителей также поздравил с Рождеством глава городского округа Иван Курданин.