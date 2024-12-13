Рождественский конкурс чтецов прошел в Лобне

В школе № 7 Лобни провели конкурс среди воспитанников детских садов. В празднике приняли участие тридцать пять юных артистов из двадцати дошкольных отделений.

На сцене ребята декламировали стихотворения о Рождестве, а зрители поддерживали их громкими аплодисментами. Воспитанники дошкольного отделения школы номер семь представили творческие номера: дети подготовительных групп исполнили песни и танцы, а малыши в ярких народных костюмах порадовали гостей веселыми колядками.

Каждый участник конкурса получил сертификат и памятный подарок. Атмосфера мероприятия была по-настоящему праздничной и теплой, чему способствовали усилия организаторов, педагогов, волонтеров и самих зрителей.

Конкурс объединил поэзию, творчество и атмосферу рождественского волшебства, оставив у всех участников яркие впечатления.