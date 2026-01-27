Рождественский хоровой концерт прошел в Химках

22 января в Сходненской детской школе искусств состоялся яркий концерт хорового пения. На сцене блистали коллективы школы и храма Святой Троицы.

Зрители услышали древние рождественские обрядовые напевы, духовные песнопения и зажигательные эстрадные номера. Зал наполнился праздничной атмосферой — каждое выступление встречали бурными аплодисментами. Маленькие артисты показали не только мастерство голоса, но и искреннюю страсть к музыке.

Сходненская детская школа искусств уже более полувека служит магнитом для юных дарований. Она выросла из скромной музыкальной школы в крупное многопрофильное учреждение, а в 2012 году была включена в реестр лучших культурных учреждений России. Сегодня здесь учатся сотни ребят. Функционируют отделения хореографии, живописи и музыки. Среди преподавателей — заслуженные деятели культуры Подмосковья.

Записаться на уроки или прийти на концерты можно по адресу: микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом 11, а также по номерам телефонов: +7 495 574-13-33; +7 (495) 574-29-11.