Рождественский бал прошел в санатории имени Горького в Лосино-Петровском
Рождественский бал прошел в санатории имени Горького под руководством Анны Александровны Васьковой. Мероприятие организовал коллектив исторического бального танца «Грация» в Лосино-Петровском.
Праздничный вечер погрузил любителей бальных танцев в романтику. Участники танцевали под классическую музыку. Все насладились общением, дружеской атмосферой и новогодним настроением.
«Большое спасибо всем участникам и организаторам за этот незабываемый вечер! Мы надеемся, что такие события будут радовать нас и в будущем!» — поблагодарила одна из участниц мероприятия.
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