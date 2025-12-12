Рождественские образовательные чтения завершились в Подмосковье

Московские областные Рождественские образовательные чтения прошли 11 декабря. В этом году они охватили темы просвещения, нравственности, формирования личности и вызовов времени.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, мероприятие прошло в Красногорском доме культуры. В нем приняли участие около тысячи человек. Это руководители муниципальных органов управления образованием, представители образовательной системы региона, а также делегации епархий Московской митрополии Русской Православной Церкви.

В ходе чтений прошла литературно-музыкальная композиция, где выступили хор духовенства, губернский колледж искусств, концертный хор «Алые паруса», образцовый коллектив «Купина», народный коллектив «Русская сторонка» и другие.