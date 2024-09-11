Рождественские образовательные чтения проведут в Воскресенске 10 октября

В рамках Рождественских образовательных чтений, которые стартуют в Воскресенске 10 октября, для детей и подростков округа организуют образовательные конкурсы и мероприятия. Совместные планы и проекты обсудили на встрече педагоги и представители епархии.

В Воскресенске собрались сотрудники управления образования администрации Воскресенска и Воскресенского научно-методического центра с первым и вторым Воскресенскими благочиниями Коломенской епархии Московской митрополии Русской православной церкви.

Присутствующие подвели итоги совместной работы и наметили планы. Так, в Воскресенске проведут муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и другие мероприятия в рамках Рождественских образовательных чтений.

Собравшиеся ознакомились с результатами конкурса «Святое кольцо Подмосковья» и мероприятия «Задай вопрос священнику», а также с итогами образовательных курсов для педагогов «Клевер Лаборатория».

Педагоги и представители духовенства побеседовали о расширении сотрудничества, обсудили вопросы патриотического и духовно-нравственного просвещения детей и молодежи.

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