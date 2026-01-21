Рождественские образовательные чтения пройдут в Пушкинском округе

24 января в Пушкинском округе состоится заседание секции Международных Рождественских образовательных чтений. Мероприятие пройдет в Центральной библиотеке Пушкино с 11:00 до 16:00.

Тема форума этого года — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». В Пушкино пройдет седьмое заседание секции «Слово и человек».

Международные Рождественские образовательные чтения — это форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Мероприятие проводят под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси. Форум собирает больше пяти тысяч участников и не менее трехсот докладчиков.

Председатель и основатель секции — журналист, писатель и драматург Галина Барышникова, академик Российской академии естественных наук. Вместе с ней работой заседания будет руководить сопредседатель Сергей Антипов, председатель Московской областной организации Союза писателей России.

Своим опытом и исследованиями поделятся докладчики из Германии, Голландии, Рязани, Архангельска, Петропавловска-Камчатского, Вологды, Москвы, Королева, Мытищ и Пушкинского округа. Доклады будут касаться вопросов нравственности и воспитания, культурного наследия и духовного возрождения. Также прозвучат авторские песни и стихи.