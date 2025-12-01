Рождественские образовательные чтения пройдут в Лосино-Петровском

В Никольском храме в Лосино-Петровском начались Рождественские образовательные чтения «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Участников поприветствовали священник Павел Галушко и начальник отдела образования администрации Екатерина Смирнова.

Почетные гости отметили ключевую роль учителя в духовно-нравственном воспитании молодежи.

Во время торжественного открытия воспитанники воскресной школы Никольского храма и ансамбль «Зарянка» Детской школы искусств имени Обликина представили творческие номера, а педагоги из Биокомбинатовской и Свердловской школ выступили с докладами. Опытом также поделился директор Иоаннобогословской гимназии село Анискино священник Иоанн Казаков.

Участники обсудили духовные вопросы в эпоху информационного прогресса, влияние искусственного интеллекта на развитие личности и профилактику буллинга в школах.

Все сошлись во мнении, что воспитание в молодежи ответственности, любви к людям и стране возможно при совместных усилиях семьи, школы и церкви.

«Чтения продолжаются — желаем всем продуктивной работы и вдохновения», — пожелали организаторы мероприятия.