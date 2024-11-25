Рождественские образовательные чтения начались в Серпухове

Мероприятие в 2024 году посвящается 80-летию Великой Победы. Чтения начались с Архиерейского Богослужения, которое провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Проект по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения включает в себя тематические мероприятия. Они будут проходить на различных площадках муниципалитета и продлятся до середины декабря.

В рамках Рождественских чтений наградили победителей регионального этапа XX международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: времен связующая нить». Все работы участников творческого соревнования сделаны с любовью к родному краю и его святыням.

Также перед началом церемонии в Серпуховском музыкально-драматическом театре открылась выставка работ школьников из образовательных учреждений муниципалитета. Экспозицию организовали Учебно-методический центр Серпухова и Центр внешкольной работы.

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