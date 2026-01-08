Рождественские гуляния прошли в городском округе Химки

Праздничные мероприятия с хороводами и ярмарками объединили горожан. Сразу в трех парках Химок жители и гости погрузились в атмосферу зимнего праздника.

В парке имени Л. Н. Толстого развернулась программа «Рождественские узоры». Гости стали зрителями красочной театрализованной постановки, дети веселились на анимационных программах, а в выставочном комплексе «Артишок» работали творческие мастерские. Все желающие могли расписать рождественские игрушки или выбрать сувениры и угощения на уютной ярмарке.

К народному гулянью присоединился депутат Химок Валентин Герасимов.

«Сердечно поздравляю всех с Рождеством! Желаю мира, добра и радости в каждом доме», — сказал он.

Праздничное настроение царило и в парках имени А. Величко и «Дубки». Звонкие хороводы и веселые эстафеты объединяли детей и взрослых, дарили заряд бодрости и смеха. Рождественские гуляния стали для Химок ярким завершением зимних праздников.