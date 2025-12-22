Рождественские чтения завершились в Чехове

Главной на XXIII муниципальных образовательных Рождественских чтениях стала тема «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Мероприятия в рамках этого проекта проходили с 28 октября по 25 декабря на базе всех образовательных учреждений округа.

Чтения объединили учащихся, воспитанников дошкольных отделений, педагогов и родителей.

На предметной неделе духовно-нравственной культуры экспертная комиссия муниципального этапа отметила высокое качество 12 методических разработок. Особое признание заслужила педагог-психолог из школы № 3 Светлана Жукова, представившая авторскую методическую разработку «Своя игра» по теме: «Святой Кукша-просветитель Подмосковных земель».

Не менее значимым оказался конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», в котором приняли участие 63 детей и подростков. Жюри выбрало 15 лучших работ. Поделки победителей были представлены на региональном этапе конкурса, который проходил на уровне епархии Русской Православной Церкви.

Также школьники Чехова приняли участие в XII сезоне международного литературного конкурса имени Шмелева. В рамках проекта прошло мероприятие «Святыни Родины моей».

«Благодарю всех за активное участие в мероприятиях Рождественских чтений, а также за стремление к развитию соработничества. Уверен, что чтения не только обогатили знания наших детей, но и вдохновили их на добрые поступки, укрепили духовные ценности в нашей жизни. Важно не останавливаться и продолжать эти традиции, передавая их из поколения в поколение», — отметил глава муниципалитета Михаил Собакин.