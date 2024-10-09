Рождественские чтения стартовали в Спасском храме в Лобне

Основной темой Рождественских чтений, начавшихся в Лобне в Спасском храме, стала «Великая Победа: память и духовный опыт поколений». Школьников ждут встречи со священниками, экскурсии по святым местам Подмосковья и другие мероприятия.

Рождественские чтения в городском округе Лобня посетила глава муниципалитета Анна Кротова.

«Благодарю наших педагогов и священнослужителей за их большую работу с подрастающим поколением», — подчеркнула она.

Ученики школ округа во время чтений участвуют в социально-культурных проектах, беседуют со священниками, посещают с экскурсиями святые места Московской области, участвуют в творческих конкурсах и мастер-классах.

Как сказал настоятель храма протоиерей Михаил Трутнев, Рождественские чтения просвещают жителей, рассказывают им о роли священников в годы Великой Отечественной войны и сохраняют традиционные духовно-нравственные ценности.

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