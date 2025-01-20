Рождественские чтения провели в школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках

Историю праздника Рождества Христова рассказали воспитанникам школы-интерната «Кадетский корпус» в Химках в рамках II Рождественских образовательных чтений. Местные творческие коллективы подготовили тематические выступления.

Воспитанники школы со сцены читали стихотворения, играли постановки, основанные на библейских сюжетах и исполняли известные песни. Также собравшиеся прослушали проповедь протоиерея Андрея Гахова, настоятеля Храма Матроны Московской в Сходне. Участие в Рождественских чтениях приняли школьники, педагоги, священнослужители и муниципальные депутаты.

«Ребята сказали много добрых слов. Школа-интернат славится достойными выпускниками и настоящими патриотами своей страны», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Напомним, что Международные Рождественские образовательные чтения — это масштабный церковно-общественный проект. Его цель — продвижение культурных, социальных и духовно-нравственных ценностей.