Рождественские чтения прошли в школе № 8 в Домодедове

Духовно-нравственное воспитание молодежи является одной из главных задач современного образования. В домодедовской школе №8 прошли 33-е муниципальные Рождественские чтения «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Участниками мероприятия стали школьники из разных образовательных учреждений городского округа. На Рождественских чтениях свои номера представили воспитанники домов творчества, детской школы искусств, вокальных ансамблей, ученики школ, домодедовские поэты и исполнители.

В рамках Рождественских чтений призерам международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» вручили грамоты и подарки. Отметили и взрослых, педагогов и священнослужителей. Они получили епархиальные награды за вклад в духовно-нравственное образование.

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