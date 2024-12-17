Рождественские чтения прошли в селе Ашитково под Воскресенском
В селе Ашитково под Воскресенском состоялся муниципальный этап XXII Московских областных рождественских чтений. В ходе мероприятия грамотами за усердные труды в деле духовного образования и воспитания детей были отмечены педагоги воскресных школ, учителя общеобразовательных учреждений.
Мероприятия по всей России приурочили к 80-летию Великой Победы.
Рождественские чтения прошли в Доме культуры в селе Ашитково. В них приняли участие представители духовенства, педагоги воскресных школ 2-го Белоозерского благочиннического округа, педагоги школ и специалисты учреждений культуры, председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Сергий Рыбаков, ответственный по религиозному образованию и катехизации, настоятель Воскресенского храма в Ашиткове протоиерей Евгений Каштанов и председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко.
Доктор исторических наук, доцент Коломенской духовной семинарии представил доклад «Церковь и государство в период Великой Отечественной войны». Координатор АНО «Сообщество потомков московских ополченцев» рассказал про «Храм Ахтырской Иконы Божией Матери в селе Пигулино — место памяти об ополченцах 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы».
Также наградили победителей соревнований «Сергиевские игры», а воспитанникам школ Воскресенского благочиния вручили грамоты за участие в Международном конкурсе «Красота Божьего мира».