Рождественские чтения прошли в селе Ашитково под Воскресенском

Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск

В селе Ашитково под Воскресенском состоялся муниципальный этап XXII Московских областных рождественских чтений. В ходе мероприятия грамотами за усердные труды в деле духовного образования и воспитания детей были отмечены педагоги воскресных школ, учителя общеобразовательных учреждений.

Мероприятия по всей России приурочили к 80-летию Великой Победы.

Рождественские чтения прошли в Доме культуры в селе Ашитково. В них приняли участие представители духовенства, педагоги воскресных школ 2-го Белоозерского благочиннического округа, педагоги школ и специалисты учреждений культуры, председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Сергий Рыбаков, ответственный по религиозному образованию и катехизации, настоятель Воскресенского храма в Ашиткове протоиерей Евгений Каштанов и председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко.

Управление культуры Администрации г. о. Воскресенск
Фото: Управление культуры Администрации г. о. Воскресенск
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Управление культуры Администрации г. о. Воскресенск
Фото: Управление культуры Администрации г. о. Воскресенск
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Управление культуры Администрации г. о. Воскресенск
Фото: Управление культуры Администрации г. о. Воскресенск
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Доктор исторических наук, доцент Коломенской духовной семинарии представил доклад «Церковь и государство в период Великой Отечественной войны». Координатор АНО «Сообщество потомков московских ополченцев» рассказал про «Храм Ахтырской Иконы Божией Матери в селе Пигулино — место памяти об ополченцах 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы».

Также наградили победителей соревнований «Сергиевские игры», а воспитанникам школ Воскресенского благочиния вручили грамоты за участие в Международном конкурсе «Красота Божьего мира».

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