Рождественские чтения прошли в селе Ашитково под Воскресенском

В селе Ашитково под Воскресенском состоялся муниципальный этап XXII Московских областных рождественских чтений. В ходе мероприятия грамотами за усердные труды в деле духовного образования и воспитания детей были отмечены педагоги воскресных школ, учителя общеобразовательных учреждений.

Мероприятия по всей России приурочили к 80-летию Великой Победы.

Рождественские чтения прошли в Доме культуры в селе Ашитково. В них приняли участие представители духовенства, педагоги воскресных школ 2-го Белоозерского благочиннического округа, педагоги школ и специалисты учреждений культуры, председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Сергий Рыбаков, ответственный по религиозному образованию и катехизации, настоятель Воскресенского храма в Ашиткове протоиерей Евгений Каштанов и председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко.