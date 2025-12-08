Рождественские чтения прошли в Лобне

В Лобне в детском саду «Чайка» школы № 9 состоялся круглый стол «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» в рамках XXXIV Рождественских образовательных чтений. Участники обсудили методики воспитания подрастающего поколения и посмотрели концерт.

В мероприятии приняли участие педагоги, представители духовенства и муниципальные депутаты, а также глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Это очень важно для нас, для наших детей, потому что это то, что зарождает стержень добра, то, что зажигает сердце, и то, что каждый ребенок потом будет нести с собой всю свою жизнь», — отметила Анна Кротова.

С приветственным словом обратились к собравшимся депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков и бессменный модератор круглого стола — благочинный Лобненского церковного округа и настоятель храма Спаса нерукотворного образа Михаил Трутнев, который очень многое делает для сохранения историко-культурных ценностей и принимает активное участие в жизни педагогов и их воспитанников.