Рождественские чтения прошли в дошкольном отделении школы № 9 в Лобне

Круглый стол на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» провели в дошкольном отделении школы № 9 «Чайка» городского округа Лобня. Мероприятие организовали в рамках Рождественских образовательных чтений.

В дошкольном отделении школы № 9 «Чайка» собрались педагоги, ученики, представители духовенства и городской администрации, а также депутаты. Почетным гостем Рождественских чтений стал настоятель Киово-Спасского храма протоиерей Михаил. Он выступил куратором и наставником мероприятия.

«Вы делаете серьезное и очень важное дело. Не сомневаюсь, что и дальше мы все, нашими совместными усилиями, будем продолжать делать все возможное для воспитания нравственной высокодуховной личности», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев.

По итогам встречи депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков наградил педагогов почетными грамотами и благодарственными письмами.

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